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[Atelier] Découverte du cyanotype Coutances

mercredi 26 août 2026 · Coutances

[Atelier] Découverte du cyanotype Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
2 rue Quesnel-Morinière
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

[Atelier] Découverte du cyanotype

2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :
2026-08-26

[Atelier enfant] Un atelier d’environ 45min pour découvrir la technique du cyanotype entre magie et chimie ! Un moment créatif en lien avec les collections du musée.   .

2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 

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English : [Atelier] Découverte du cyanotype

L’événement [Atelier] Découverte du cyanotype Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme

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