Informations pratiques

Coutances

[Atelier] Découverte du cyanotype

2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 15:00:00

fin : 2026-08-26 16:00:00

Date(s) :

2026-08-26

[Atelier enfant] Un atelier d’environ 45min pour découvrir la technique du cyanotype entre magie et chimie ! Un moment créatif en lien avec les collections du musée. .

2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88

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English : [Atelier] Découverte du cyanotype

L’événement [Atelier] Découverte du cyanotype Coutances a été mis à jour le 2026-08-07 par Coutances Tourisme