AGENDA · Coutances
Stage tennis Coutances
lundi 10 août 2026 · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Stage tennis
Parc des sports Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-08-10 17:00:00
fin : 2026-08-14 20:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Stages de tennis au sein du club Coutances pour découvrir le tennis de façon ludique pour tout les niveaux. Stages encadrés par un enseignant diplômés d’état. .
Parc des sports Coutances 50200 Manche Normandie +33 7 85 87 20 53 Thomas.ledentu@orange.fr
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English : Stage tennis
L’événement Stage tennis Coutances a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme
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