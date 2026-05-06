[Atelier] Cathédrale de Coutances, architecture et vitraux Place Troïna Hauteville-la-Guichard

Hauteville-la-Guichard

[Atelier] Cathédrale de Coutances, architecture et vitraux

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29 12:30:00

Date(s) :

2026-07-29

[Atelier enfant] Parcours d’observation dans la cathédrale, découverte des outils d’un maître verrier et du principe de montage des vitraux, construction d’une maquette de voûte romane avec le guide. Pour les 6-12 ans, prévoir 1h30. Possibilité de visite pour les adultes en même temps. .

Place Troïna Musée Tancrède Hauteville-la-Guichard 50570 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : [Atelier] Cathédrale de Coutances, architecture et vitraux

L’événement [Atelier] Cathédrale de Coutances, architecture et vitraux Hauteville-la-Guichard a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme