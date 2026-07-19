AGENDA · Coutances
Animations jeux de société Musée Quesnel-Morinière Coutances
mercredi 22 juillet 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Animations jeux de société
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Animations jeux de société, de 14h à 17h au musée Quesnel-Morinière de Coutances. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Animations jeux de société
L’événement Animations jeux de société Coutances a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme
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