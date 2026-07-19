UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Coutances

Animations jeux de société Musée Quesnel-Morinière Coutances

mercredi 22 juillet 2026 · Musée Quesnel-Morinière · Coutances

Animations jeux de société Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée Quesnel-Morinière
Adresse
2 rue Quesnel-Morinière
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Animations jeux de société

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Animations jeux de société, de 14h à 17h au musée Quesnel-Morinière de Coutances.   .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88  musee@ville-coutances.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animations jeux de société

L’événement Animations jeux de société Coutances a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme

À voir aussi à Coutances (Manche)