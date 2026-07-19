Animations jeux de société Musée Quesnel-Morinière Coutances

Informations pratiques

Coutances

Animations jeux de société

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Animations jeux de société, de 14h à 17h au musée Quesnel-Morinière de Coutances. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : Animations jeux de société

L’événement Animations jeux de société Coutances a été mis à jour le 2026-07-16 par Coutances Tourisme