Coutances

Ateliers créatifs peinture sur céramique

Rue de la Guérie Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 14:30:00

fin : 2026-07-20 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Atelier créatif de peinture sur céramique Couleurs d’Elvine à Coutances. Dès 7 ans, enfant/adulte.

Du 6 juillet au 28 août 2026

Tous les lundi de 14h30 à 16h30

peinture sur céramique 27 € par personne.

Les mardis de 14h30 à 16h30

papier mâché 22 € par personne.

Les mercredis de 14h30 à 16h30

ateliers créatifs variés 22 € par personne .

Les jeudis de 14h30 à 16h30:

peinture sur céramique 27 € par personne.

Les vendredis de 14h30 à 16h30

papier mâché 22 € par personne. .

Rue de la Guérie Coutances 50200 Manche Normandie +33 6 67 61 22 04

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English : Ateliers créatifs peinture sur céramique

L’événement Ateliers créatifs peinture sur céramique Coutances a été mis à jour le 2026-05-06 par Coutances Tourisme