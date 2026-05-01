Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach Coutances
Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach Coutances jeudi 14 mai 2026.
Coutances
Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach
Rue Tancrède Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 17:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach , à 17h30 à la cathédrale Notre-Dame de Coutances. .
Rue Tancrède Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach
L’événement Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach Coutances a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme
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