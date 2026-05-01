Coutances

Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach

Rue Tancrède Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach , à 17h30 à la cathédrale Notre-Dame de Coutances. .

Rue Tancrède Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach

L’événement Récital d’orgue Pages célèbres de Jean-Sébastien Bach Coutances a été mis à jour le 2026-04-30 par Coutances Tourisme