Shaï Maestro quartet The Guesthouse Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Shaï Maestro quartet The Guesthouse

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

2026-05-08

Shaï Maestro quartet The Guesthouse (ISRAËL, PÉROU).

C’est avant tout la finesse de son toucher, son sens de la mélodie claire et de l’improvisation, la beauté de ses compositions nourries de ses racines ashkénazes qui font de ce pianiste israélien l’un des plus intéressants et des plus touchants de sa génération. Un temps accompagnateur du contrebassiste Avishai Cohen, aujourd’hui décidé à arpenter de nouveaux territoires esthétiques, il vient nous proposer The Guesthouse , son nouveau projet en quartet. Entouré de ses fidèles compagnons Orlando Le Fleming à la contrebasse et Ofri Nehemya à la batterie, rejoint par le claviériste Gad Lehavi, Shaï Maestro explore plus que jamais un jazz expressif, aux couleurs parfois classiques, parfois subtilement électroniques, très souvent cinématographiques. Il façonne ainsi d’album en album une musique d’une grande richesse et d’une sensibilité rare et très personnelle.

Shai Maestro piano et électroniques.

Gadi Lehavi claviers, piano et électroniques.

Orlando Le Fleming contrebasse.

Ofri Nehemya batterie .

Album The Guesthouse (2025, Naïve Believe). .

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie

