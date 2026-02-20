Marché du Terroir et de l’Artisanat Jazz sous les Pommiers Coutances

Marché du Terroir et de l’Artisanat Jazz sous les Pommiers

2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

2026-05-10

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat Normandie organise un marché du terroir et de l’artisan dans la cour du Musée Quesnel Morinière au Jardin des Plantes de Coutances dans le cadre du Festival Jazz sous les Pommiers.

Démonstrations, dégustations et autres animations sur place. Vente à emporter et possibilité de pique-niquer. .

