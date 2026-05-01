Coutances

Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael

24 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 14:15:00

fin : 2026-05-19 16:15:00

Date(s) :

2026-05-19

Café offert en fin de séances.

Deux films aux choix Pour le meilleur , un film qui retrace l’histoire d’amour de Philippe Croizon, un homme privé de ces quatre membres et Suzana, et Michael le film qui raconte l’histoire de Michael Jackson. .

24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09

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English : Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael

L’événement Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme