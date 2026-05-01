Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael Coutances
Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael Coutances mardi 19 mai 2026.
Coutances
Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael
24 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:15:00
fin : 2026-05-19 16:15:00
Date(s) :
2026-05-19
Café offert en fin de séances.
Deux films aux choix Pour le meilleur , un film qui retrace l’histoire d’amour de Philippe Croizon, un homme privé de ces quatre membres et Suzana, et Michael le film qui raconte l’histoire de Michael Jackson. .
24 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 57 09
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English : Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael
L’événement Ciné-Café Pour le meilleur ou Michael Coutances a été mis à jour le 2026-04-28 par Coutances Tourisme