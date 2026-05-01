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Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances

Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances

Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances samedi 30 mai 2026.

Adresse : Square de l'Évêché

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Coutances

Tour des chemins et monuments marquants de Coutances

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :
2026-05-30

L’association Békanabou vous propose une balade en VTC et/ou VTT à la (re)découverte des chemins et monuments emblématiques de Coutances et alentours.   .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Tour des chemins et monuments marquants de Coutances

L’événement Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme

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