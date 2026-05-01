Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances
Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Tour des chemins et monuments marquants de Coutances
Square de l’Évêché Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 16:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Békanabou vous propose une balade en VTC et/ou VTT à la (re)découverte des chemins et monuments emblématiques de Coutances et alentours. .
Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tour des chemins et monuments marquants de Coutances
L’événement Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
À voir aussi à Coutances (Manche)
- Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances 23 mai 2026
- Café-tricot Café Le Club Coutances 23 mai 2026
- Conférence Les Holocaustes Coutances 23 mai 2026
- Nuit européenne des musées Musée Quesnel-Morinière Coutances 23 mai 2026
- Démonstration : défilé de mode dans les salles du musée, Musée Quesnel-Morinière, Coutances 23 mai 2026