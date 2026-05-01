Coutances

Tour des chemins et monuments marquants de Coutances

Square de l’Évêché Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 16:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’association Békanabou vous propose une balade en VTC et/ou VTT à la (re)découverte des chemins et monuments emblématiques de Coutances et alentours. .

Square de l’Évêché Coutances 50200 Manche Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tour des chemins et monuments marquants de Coutances

L’événement Tour des chemins et monuments marquants de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme