Nuit européenne des musées Musée Quesnel-Morinière Coutances

Coutances

Nuit européenne des musées

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 20:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Tapis rouge et papotage en perspective ! Les élèves du Pôle Mode Arts Appliqués du lycée Thomas Pesquet de Coutances Ateliers de Chapellerie, de Maroquinerie et de Couture, s’emparent des lieux et vous présentent leurs œuvres, réalisées tout au long de l’année. Ils ont eu plus d’un tour dans leur sac et ont travaillé dur du chapeau pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire. Après leur défilé lors de la nuit des musées, vous pourrez admirer leurs chefs-d’œuvre au sein des salles du musée. .

Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr

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English : Nuit européenne des musées

L’événement Nuit européenne des musées Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme