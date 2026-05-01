Nuit européenne des musées Musée Quesnel-Morinière Coutances
Nuit européenne des musées Musée Quesnel-Morinière Coutances samedi 23 mai 2026.
Coutances
Nuit européenne des musées
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 20:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Tapis rouge et papotage en perspective ! Les élèves du Pôle Mode Arts Appliqués du lycée Thomas Pesquet de Coutances Ateliers de Chapellerie, de Maroquinerie et de Couture, s’emparent des lieux et vous présentent leurs œuvres, réalisées tout au long de l’année. Ils ont eu plus d’un tour dans leur sac et ont travaillé dur du chapeau pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire. Après leur défilé lors de la nuit des musées, vous pourrez admirer leurs chefs-d’œuvre au sein des salles du musée. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Nuit européenne des musées
L’événement Nuit européenne des musées Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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