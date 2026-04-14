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Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances

Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances

Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances dimanche 24 mai 2026.

Lieu : Rue Tournées Saint-Nicolas

Adresse : Espace Saint-Nicolas

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Salon des métiers d’art et de l’artisanat

Rue Tournées Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Salon des métiers d’art et de l’artisanat, organisé le Rotary Club de Coutances, aura lieu à l’Espace Saint-Nicolas du 22 au 24 mai 2026 de 10h à 18h.
Entrée gratuite.   .

Rue Tournées Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Salon des métiers d’art et de l’artisanat

L’événement Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme

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