Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances
Salon des métiers d’art et de l’artisanat Rue Tournées Saint-Nicolas Coutances dimanche 24 mai 2026.
Coutances
Salon des métiers d’art et de l’artisanat
Rue Tournées Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Salon des métiers d’art et de l’artisanat, organisé le Rotary Club de Coutances, aura lieu à l’Espace Saint-Nicolas du 22 au 24 mai 2026 de 10h à 18h.
Entrée gratuite. .
Rue Tournées Saint-Nicolas Espace Saint-Nicolas Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Salon des métiers d’art et de l’artisanat
L’événement Salon des métiers d’art et de l’artisanat Coutances a été mis à jour le 2026-04-14 par Coutances Tourisme
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