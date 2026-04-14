Démonstration : défilé de mode dans les salles du musée, Musée Quesnel-Morinière, Coutances

Démonstration : défilé de mode dans les salles du musée Samedi 23 mai, 18h00 Musée Quesnel-Morinière Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Tapi rouge et papotage en perspective !

Les jeunes artisans et artisanes du lycée Thomas Pesquet de Coutances porteront leurs réalisations en chapellerie et maroquinerie le temps d’une soirée au coeur des salles du musée, sous l’oeil bienveillant des oeuvres d’art. Venez admirez leur travail et échanger avec eux.

Musée Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances, France Coutances 50200 Manche Normandie 0233070788 https://www.coutances.fr/se-divertir/musee Installé dans un hôtel particulier des XVIIe et XVIIIe siècles légué à la ville de Coutances en 1850 par un riche bourgeois Jean-Jacques Quesnel-Morinière, le musée a ouvert ses portes en 1874. Le musée Quesnel-Morinière abrite une riche collection de peintures, sculptures, estampes, dessins et céramiques. Tout au long de l’année, il propose aux visiteurs des expositions temporaires sur des thèmes variés. Des animations, concerts, conférences ou séminaires sont également organisés.

Tapi rouge et papotage en perspective !

©MQM