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Dessinons Coutances, balade à croquer Rue Gérard Gaunelle Coutances

Dessinons Coutances, balade à croquer Rue Gérard Gaunelle Coutances

Dessinons Coutances, balade à croquer Rue Gérard Gaunelle Coutances samedi 30 mai 2026.

Lieu : Rue Gérard Gaunelle

Adresse : Piscine de Coutances

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Dessinons Coutances, balade à croquer

Rue Gérard Gaunelle Piscine de Coutances Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Partez à vélo pour une balade mêlant observation et dessin du paysage urbain de Coutances, accompagnée d’explications sur l’urbanisme.   .

Rue Gérard Gaunelle Piscine de Coutances Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Dessinons Coutances, balade à croquer

L’événement Dessinons Coutances, balade à croquer Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme

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