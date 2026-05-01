Dessinons Coutances, balade à croquer Rue Gérard Gaunelle Coutances
Dessinons Coutances, balade à croquer Rue Gérard Gaunelle Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Dessinons Coutances, balade à croquer
Rue Gérard Gaunelle Piscine de Coutances Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Partez à vélo pour une balade mêlant observation et dessin du paysage urbain de Coutances, accompagnée d’explications sur l’urbanisme. .
Rue Gérard Gaunelle Piscine de Coutances Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Dessinons Coutances, balade à croquer
L’événement Dessinons Coutances, balade à croquer Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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