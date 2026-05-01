Vélorution, balade exploratoire à vélo Maison du vélo Coutances

Coutances

Vélorution, balade exploratoire à vélo

Maison du vélo Gare de Coutances Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 15:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Explorez Coutances à vélo pour découvrir les aménagements existants et échanger sur les besoins en infrastructures cyclables, avec l’association Roues Libres en Coutançais. .

Maison du vélo Gare de Coutances Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Vélorution, balade exploratoire à vélo

L’événement Vélorution, balade exploratoire à vélo Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme