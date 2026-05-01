Exposition par les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances
Exposition par les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances Musée Quesnel-Morinière Coutances mardi 26 mai 2026.
Coutances
Exposition par les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-26
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-05-26
Les élèves du Pôle Mode Arts Appliqués du lycée Thomas Pesquet de Coutances Ateliers de Chapellerie, de Maroquinerie et de Couture, s’emparent des lieux et vous présentent leurs œuvres, réalisées tout au long de l’année. Ils ont eu plus d’un tour dans leur sac et ont travaillé dur du chapeau pour partager avec vous leur passion et leur savoir-faire. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88 musee@ville-coutances.fr
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English : Exposition par les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances
L’événement Exposition par les élèves du lycée Thomas Pesquet de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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