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Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances

Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances

Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances samedi 30 mai 2026.

Adresse : Place du Parvis Notre-Dame

Ville : 50200 Coutances

Département : Manche

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Coutances

Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo

Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Une journée de concerts, spectacles de rue, manège à vélo, bourse aux vélos, ateliers, balades.
Évènements gratuits à Coutances, square de l’Évêché et Parvis Notre-Dame.   .

Place du Parvis Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo

L’événement Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme

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