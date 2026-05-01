Coutances

Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo

Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Une journée de concerts, spectacles de rue, manège à vélo, bourse aux vélos, ateliers, balades.

Évènements gratuits à Coutances, square de l’Évêché et Parvis Notre-Dame. .

Place du Parvis Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo

L’événement Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme