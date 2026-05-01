Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances
Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances samedi 30 mai 2026.
Coutances
Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo
Place du Parvis Notre-Dame Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Une journée de concerts, spectacles de rue, manège à vélo, bourse aux vélos, ateliers, balades.
Évènements gratuits à Coutances, square de l’Évêché et Parvis Notre-Dame. .
Place du Parvis Notre-Dame Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo
L’événement Les coutan’selles, le festival joyeux autour du vélo Coutances a été mis à jour le 2026-05-20 par Coutances Tourisme
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