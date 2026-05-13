L’étrange visite de Coutances Coutances tourisme Coutances

Coutances

L’étrange visite de Coutances

Coutances tourisme 6 rue Milon Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 11:00:00

fin : 2026-07-20 12:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Visite guidée du centre-ville de Coutances sur un ton décalé à travers des anecdotes moins connues. Anecdotes, petites et grandes personnalités pour découvrir la ville en toute légèreté. Curiosités et histoires de Coutances au programme ! .

Coutances tourisme 6 rue Milon Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : L’étrange visite de Coutances

L’événement L’étrange visite de Coutances Coutances a été mis à jour le 2026-05-13 par Coutances Tourisme