Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances
Histoires flash au grand air contes en famille Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière Coutances mercredi 1 juillet 2026.
Coutances
Histoires flash au grand air contes en famille
Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 15:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Histoires flash au grand air à 15h et à 16h
Rendez-vous près de l’obélisque Quesnel-Morinière au jardin des plantes de Coutances, pour écouter des histoires en famille.
En cas de pluie, repli à la médiathèque. Dès 4 ans. Sans inscription. .
Jardin des plantes, obélisque Quesnel-Morinière 2 Rue Quesnel Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
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English : Histoires flash au grand air contes en famille
L’événement Histoires flash au grand air contes en famille Coutances a été mis à jour le 2026-06-17 par Coutances Tourisme
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