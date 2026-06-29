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Bulles d’été bubble foot Coutances

Bulles d’été bubble foot Coutances

Bulles d’été bubble foot Coutances mercredi 22 juillet 2026.

Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Début
mercredi 22 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Coutances

Bulles d’été bubble foot

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:00:00
fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :
2026-07-22

Bulles d’été bubble foot au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les mercredis, de 14h à 20h.   .

Coutances 50200 Manche Normandie  

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English : Bulles d’été bubble foot

L’événement Bulles d’été bubble foot Coutances a été mis à jour le 2026-06-24 par Coutances Tourisme

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