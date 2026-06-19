Bulles d’été lectures Coutances
Bulles d’été lectures Coutances mercredi 29 juillet 2026.
Coutances
Bulles d’été lectures
Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 15:30:00
Date(s) :
2026-07-29
Bulles d’été lectures avec la médiathèque au square de l’Evêché à Coutances.
Tous les mercredis, de 14h à 15h0. .
Coutances 50200 Manche Normandie
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English : Bulles d’été lectures
L’événement Bulles d’été lectures Coutances a été mis à jour le 2026-06-19 par Coutances Tourisme
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