Coutances

Bulles d’été lectures

Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 14:00:00

fin : 2026-07-29 15:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Bulles d’été lectures avec la médiathèque au square de l’Evêché à Coutances.

Tous les mercredis, de 14h à 15h0. .

Coutances 50200 Manche Normandie

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English : Bulles d’été lectures

L’événement Bulles d’été lectures Coutances a été mis à jour le 2026-06-19 par Coutances Tourisme