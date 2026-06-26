Atelier découverte du cyanotype Sainte-Mère-Église
Atelier découverte du cyanotype Sainte-Mère-Église samedi 4 juillet 2026.
Sainte-Mère-Église
Atelier découverte du cyanotype
La grange de la paix Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:30:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le matin en deux heures, vous découvrirez cette fascinante technique d’impression au soleil et apprendrez toutes les étapes pour pouvoir ensuite pratiquer chez vous en autonomie.
Une activité idéale à partager avec les enfants, les petits-enfants, en famille ou entre amis.
L’après-midi découverte du cyanotype, création d’une colombe ou d’un marque-page en cyanotype (5 €). .
La grange de la paix Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 6 75 32 21 96
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English : Atelier découverte du cyanotype
L’événement Atelier découverte du cyanotype Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Baie du Cotentin
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