Instant Système D-[DAY]. Quand les paysans normands réutilisent le matériel militaire de la seconde guerre mondiale Sainte-Mère-Église
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2026-07-07 11:00:00
fin : 2026-07-07 12:00:00
2026-07-07
Visite commentée puis dégustation de café des années 1940 !
Sur réservation. Supplément 2€/pers en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
