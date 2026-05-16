Sainte-Mère-Église

Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise.

Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise. .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie ddaylivetv@gmail.com

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English : Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder

Drop Zone beaconing demonstration by Kirkpatrick Group Pathfinders. Organized by D-Day Live and Mairie de Sainte-Mère-Eglise.

L’événement Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Baie du Cotentin