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Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église

Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église dimanche 7 juin 2026.

Ville : 50480 Sainte-Mère-Église

Département : Manche

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Sainte-Mère-Église

Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise.
Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise.   .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie   ddaylivetv@gmail.com

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English : Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder

Drop Zone beaconing demonstration by Kirkpatrick Group Pathfinders. Organized by D-Day Live and Mairie de Sainte-Mère-Eglise.

L’événement Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Baie du Cotentin

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