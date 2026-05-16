Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église
Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église dimanche 7 juin 2026.
Sainte-Mère-Église
Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder
Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 14:00:00
fin : 2026-06-07 15:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise.
Démonstration de balisage Drop Zone par les Pathfinders du Kirkpatrick Group. Organisation D-Day Live et Mairie de Sainte-Mère-Eglise. .
Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie ddaylivetv@gmail.com
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English : Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder
Drop Zone beaconing demonstration by Kirkpatrick Group Pathfinders. Organized by D-Day Live and Mairie de Sainte-Mère-Eglise.
L’événement Démonstration balisage Drop Zone Pathfinder Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Baie du Cotentin
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