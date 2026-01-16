Atelier Le tour à bois cyclette Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Atelier Le tour à bois cyclette Ferme-musée du Cotentin

Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 16:00:00

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Fabrique ton coquetier en pédalant pour actionner le tour à bois ! Avec Paul Lecouvey. A 14h30 et 16h.

Sur réservation.

Tarif 3€/enfant en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .

Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Le tour à bois cyclette Ferme-musée du Cotentin

L’événement Atelier Le tour à bois cyclette Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-01-16 par Réseau Sites et Musées