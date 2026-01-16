Atelier Le tour à bois cyclette Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2026-04-06 16:00:00
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Fabrique ton coquetier en pédalant pour actionner le tour à bois ! Avec Paul Lecouvey. A 14h30 et 16h.
Sur réservation.
Tarif 3€/enfant en plus de l’entrée au musée ou carte annuelle. .
Ferme-musée du Cotentin 1 rue de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
