Sainte-Mère-Église

Superflag

Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07 15:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Déploiement du SuperFlag , un drapeau américain de 10m sur 15m. Selon les besoins vous pourrez vous aussi participer au déploiement de ce Superflag.

Déploiement du SuperFlag , un drapeau américain de 10m sur 15m. Selon les besoins vous pourrez vous aussi participer au déploiement de ce Superflag. .

Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie ddaylivetv@gmail.com

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English : Superflag

Deployment of the SuperFlag, a 10m x 15m American flag. You too can participate in the deployment of this Superflag, as required.

L’événement Superflag Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Baie du Cotentin