Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré route de Meneham Kerlouan

Kerlouan

Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré

route de Meneham Site de Meneham Kerlouan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Profitez de vos vacances en Bretagne pour découvrir l’art du verre fusionné avec Sandra Ovono, artisane verrier d’art.

Cette technique, aussi appelée fusing, consiste à fusionner des morceaux de verre à haute température pour réaliser des objets décoratifs ou utilitaires.

Accessible aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans, cet atelier créatif et ludique vous invite à explorer la matière et les harmonies de couleurs. Avec des poudres, des baguettes et des morceaux de verre de toutes les couleurs, vous réaliserez une œuvre unique colorée et lumineuse, façonnée par vos envies.

Votre création sera ensuite fusionnée dans un four verrier à 765° pendant près de 10 heures. Vous pourrez la récupérer deux à trois jours plus tard, ou la faire expédier chez vous moyennant un supplément.

– Durée 1 à 2 heures, selon votre rythme ou celui de vos enfants

– Accessible dès 6 ans

– Atelier pouvant accueillir un minimum de 4 personnes et un maximum de 10 personnes

– RDV devant les chaumières Musées Salou .

route de Meneham Site de Meneham Kerlouan 29890 Finistère Bretagne +33 6 50 13 83 31

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Atelier découverte du fusing créez un objet unique en verre coloré Kerlouan a été mis à jour le 2026-05-21 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne