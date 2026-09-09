Atelier découverte du métier de céramologue pour les enfants, Ferme d’Ithe, Le Tremblay-sur-Mauldre

Informations pratiques

Atelier découverte du métier de céramologue pour les enfants 19 et 20 septembre Ferme d’Ithe Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Vous avez envie d’expérimenter l’étude des poteries archéologiques ? Devenez archéologue/céramologue le temps d’une animation. Un laboratoire itinérant* en partenariat aved l’Inrap : remontage, dessins, étude… Les étapes d’une enquête pour découvrir le travail d’un expert de l’archéologie.

À partir de 6 ans.

*coproduction Cap’Archéo-Cap Sciences / Inrap, avec le soutien de la Fondation EDF

Ferme d’Ithe Route de Bazoches 78490 Le Tremblay-sur-Mauldre Le Tremblay-sur-Mauldre 78490 Yvelines Île-de-France 07 45 11 97 98 http://apsadiodurum.fr [{« link »: « mailto:reservationapsad@gmail.com »}] Vestiges de la ferme Cistercienne des XIe-XVe siècles installée sur le site de l’agglomération antique de Diodurum. Site archéologique gallo-romain sous les bâtiments d’une ancienne ferme cistercienne.

L’agglomération antique se trouvait au carrefour de plusieurs voies romaines. Le site fait l’objet d’un projet de valorisation par une association intercommunale « APSADiodurum ».

Atelier découverte du métier de céramologue

©ApsaDiodurum