Atelier découverte du Scrapbooking avec Carine au Moulin du Pondy

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-08-29 16:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Au Moulin du Pondy, offrez-vous une parenthèse créative et laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier scrapbooking placé sous le signe du partage et de la convivialité.

Au Moulin du Pondy, laissez parler votre créativité lors d’un atelier dédié au scrapbooking, le samedi 29 août 2026 de 14h00 à 16h00.

Cet atelier créatif vous invite à explorer votre imagination et à réaliser une création personnalisée en jouant avec papiers, couleurs, collages et mise en page. Que vous soyez débutant ou passionné, venez partager un moment créatif dans une ambiance conviviale et détendue.

Le matériel est fourni et un goûter est inclus pour prolonger ce moment de création et d’échange.

Tarif 10 € par personne

Sur réservation obligatoire

Infos et inscriptions lemoulindupondy@gmail.com ou 06 04 45 68 49. 10 .

2 Impasse Moulin du Pondy Le Pondy 18210 Cher Centre-Val de Loire +33 6 04 45 68 49 lemoulindupondy@gmail.com

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English :

At the Moulin du Pondy, treat yourself to a creative interlude and let your imagination run wild at a scrapbooking workshop where sharing and conviviality are the order of the day.

L’événement Atelier découverte du Scrapbooking avec Carine au Moulin du Pondy Le Pondy a été mis à jour le 2026-03-27 par PIT LE DUNOIS