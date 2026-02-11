Atelier découverte La dalle de verre à Niort Le Séchoir, Port Boinot Niort

Atelier découverte La dalle de verre à Niort

Le Séchoir, Port Boinot 1 Rue de la Chamoiserie Niort

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-07

Découverte des bases de la technique de la dalle de verre. Réalisation d’une œuvre par les participants. Atelier animé par Sylvie Rebiffé, vitrailliste et mosaïste, atelier La Marteline. Atelier limité à 5 personnes. Matériel fourni. Prévoir une boîte de 20 x 20 cm.

VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 MARS 2026 DE 13H30 À 17H (accueil à partir de 13h)

Gratuit sur inscription www.vivre-a-niort.com .

+33 5 49 24 18 79 info@niortmaraispoitevin.com

