Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt Servières-le-Château vendredi 21 août 2026.

Servières-le-Château

Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt

Servières-le-Château Corrèze

Tarif : – – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Un moment convivial pour toute la famille, afin de découvrir et connaître les mœurs étonnantes des petites bestioles à 4, 6 ,8, 10 ou 14 pattes passant toute ou partie de leur vie dans les zones humides et aquatiques du Lac de Feyt

Matériel pédagogique (filets, boîtes-loupe et clés de détermination) fournis par l’animateur

Durée 1h45 à 2h

Prévoir bottes, sandales ou vieilles baskets ainsi que des vêtements adaptés.

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .

Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04

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English : Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt

L’événement Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme