Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt Servières-le-Château
Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt Servières-le-Château vendredi 21 août 2026.
Servières-le-Château
Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt
Servières-le-Château Corrèze
Tarif : – – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21 12:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Un moment convivial pour toute la famille, afin de découvrir et connaître les mœurs étonnantes des petites bestioles à 4, 6 ,8, 10 ou 14 pattes passant toute ou partie de leur vie dans les zones humides et aquatiques du Lac de Feyt
Matériel pédagogique (filets, boîtes-loupe et clés de détermination) fournis par l’animateur
Durée 1h45 à 2h
Prévoir bottes, sandales ou vieilles baskets ainsi que des vêtements adaptés.
Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .
Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 03 36 04
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English : Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt
L’événement Atelier-découverte Le petite peuple des eaux au Lac de Feyt Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme