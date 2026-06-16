Balade-découverte La Nature à la tombée de la nuit au Lac de Feyt Servières-le-Château vendredi 7 août 2026.

Servières-le-Château

Balade-découverte La Nature à la tombée de la nuit au Lac de Feyt

Lieu-dit Jaliot Servières-le-Château Corrèze

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Balade conviviale et sans difficulté, à la découverte de la faune (surtout nocturne) et de la flore vivant sur les rives du Lac de Feyt.

Durée 2h, parcours facile avec larges portions ombragées.

Prévoir bonnes chaussures.

Animation sur réservation et ouverte à tous, organisée par Benjamin POTEL, guide nature de Biodiversité et Patrimoine des 3 Vallées (BP3V). .

Lieu-dit Jaliot Servières-le-Château 19220 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 03 36 04 bpotel.bp3v@gmail.com

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English : Balade-découverte La Nature à la tombée de la nuit au Lac de Feyt

L’événement Balade-découverte La Nature à la tombée de la nuit au Lac de Feyt Servières-le-Château a été mis à jour le 2026-06-16 par Corrèze Tourisme