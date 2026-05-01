Hudimesnil

Atelier découverte l’estampe c’est quoi ?

Adresse transmise lors de la réservation Hudimesnil Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir l’art de l’estampe dans un atelier d’artiste et faire votre image imprimée sur une vraie presse ! Pas de prérequis demandés, juste votre envie de découvrir et d’expérimenter. Tout le matériel est fourni. Profitez des vacances pour venir en famille avec les enfants, petits ou grands ! La réservation est obligatoire:Vous voulez venir dans la semaine ? c’est possible ! Contactez le Bateau de Papier ! Pour mieux connaître l’Atelier le Bateau de Papier fb Bateau de Papier ou @paperboatprint @shvalevadarya. A bientôt ! .

Adresse transmise lors de la réservation Hudimesnil 50510 Manche Normandie +33 6 49 44 93 83 darya.shvaleva.art@gmail.com

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English : Atelier découverte l’estampe c’est quoi ?

L’événement Atelier découverte l’estampe c’est quoi ? Hudimesnil a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Granville Terre et Mer