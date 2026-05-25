Atelier découverte naturopathie animalière Florivore Le Bugue

Le Bugue

Atelier découverte naturopathie animalière

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 16:00:00

fin : 2026-06-13 18:00:00

Date(s) :

2026-06-13

16h 18h. Découvrez une sélection de solutions naturelles pour accompagner le bien être de votre compagnon… chat, chien ou chevaux. Sur réservation. 10€

Découvrez une sélection de solutions naturelles pour accompagner le bien être de votre compagnon… chat, chien ou chevaux,

Notre invitée spécialiste vous présentera sa trousse de secours indispensable aux bobos quotidiens de votre animal !X animé par Florence BEYNET, naturopathe animalier, Flore’animal. .

Florivore 16 rue de Paris Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 62 54 florivore.perigord@gmail.com

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English : Atelier découverte naturopathie animalière

4pm 6pm. Discover a selection of natural solutions for the well-being of your companion… cat, dog or horse. Reservations required. 10?

L’événement Atelier découverte naturopathie animalière Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère