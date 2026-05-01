Le Bugue

Vide grenier au Bugue

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 08:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-31

Envie de chiner, vendre ou simplement passer un bon moment en plein air ? Venez profiter de notre grand vide- grenier !

Buvette et restauration sur place. .

Place du Pré Saint-Louis Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 88 94 67

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English : Vide grenier au Bugue

L’événement Vide grenier au Bugue Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère