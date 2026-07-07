Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis PECCAVILLERS Le Syndicat

Informations pratiques

Le Syndicat

Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis

PECCAVILLERS 28 rue de la Gare Le Syndicat Vosges

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-07 15:00:00

fin : 2026-08-27 16:00:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15

Atelier d’écriture égyptienne partez à la découverte de la civilisation égyptienne avec cet atelier d’écriture, à partir de 7 ans. Atelier argile modelez et façonnez vos propres poteries ou découvrez la paléontologie en reproduisant fossiles et animaux, à partir de 5 ans. Atelier peinture sur galets faites preuve de créativité lors de ce tout nouvel atelier de peinture sur galets, à partir de 5 ans. Atelier dinosaure devenez archéologue à la recherche des dinosaures, à partir de 8 ans. Ateliers enfants sur réservation obligatoire par téléphone ou par mail auprès du musée.Enfants

8 .

PECCAVILLERS 28 rue de la Gare Le Syndicat 88120 Vosges Grand Est +33 3 29 26 58 10 lemusee@terraegenesis.org

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English :

Egyptian Writing Workshop: Discover Egyptian civilization with this writing workshop, for ages 7 and up. Clay Workshop: Mold and shape your own pottery or explore paleontology by recreating fossils and animals—for ages 5 and up. Pebble Painting Workshop: Get creative in this brand-new pebble painting workshop, for ages 5 and up. Dinosaur Workshop: Become an archaeologist on the hunt for dinosaurs, ages 8 and up. Children’s workshops require advance registration by phone or email with the museum.

L’événement Atelier découverte pour les enfants à Terrae Genesis Le Syndicat a été mis à jour le 2026-07-04 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES