Atelier découverte Séance aromarelax Aureille
Atelier découverte Séance aromarelax Aureille samedi 13 juin 2026.
Aureille
Atelier découverte Séance aromarelax
Samedi 13 juin 2026 de 9h30 à 12h30. Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:30:00
fin : 2026-06-13 12:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Séance aromarelax
Anne-Sophie, médecin naturaliste vous initie à l’aromathérapie et la relaxation. Les champs de lavandin et d’hélichryse d’Oli dis Aupiho sont un écrin idéal à ce moment privilégié.
Phytopause Oli dis Aupiho
Séance aromarelax
Anne-Sophie, médecin naturaliste vous initie à l’aromathérapie et la relaxation. Les champs de lavandin et d’hélichryse d’Oli dis Aupiho sont un écrin idéal à ce moment privilégié.
Phytopause Oli dis Aupiho .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Aromarelax session
Naturalist Anne-Sophie introduces you to aromatherapy and relaxation. The lavender and helichrysum fields of Oli dis Aupiho are the ideal setting for this special moment.
Phytopause Oli dis Aupiho
L’événement Atelier découverte Séance aromarelax Aureille a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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