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Cueillette et distillation de Lavandin Aureille

Cueillette et distillation de Lavandin Aureille dimanche 21 juin 2026.

Ville : 13930 Aureille

Département : Bouches-du-Rhône

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Aureille

Cueillette et distillation de Lavandin

Dimanche 21 juin 2026 de 9h30 à 16h30. Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:30:00
fin : 2026-06-21 16:30:00

Date(s) :
2026-06-21

Cueillette & distillation de Lavandin ❁ 15€/Personne
Françoise nous fait vivre l’expérience unique de la cueillette du lavandin dans les Alpilles. Faites vos bouquets et distillez votre huile essentielle sur place.
Oli dis Aupiho Aureille
Cueillette & distillation de Lavandin ❁ 15€/Personne
Lou Lavandin dis Aupiho
Françoise nous fait vivre l’expérience unique de la cueillette du lavandin dans les Alpilles. Faites vos bouquets et distillez votre huile essentielle sur place. Un parfum des Alpilles pour la vie !
Oli dis Aupiho Aureille   .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00  contact@parc-alpilles.fr

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English :

Lavandin picking & distillation ? 15?/Person
Françoise brings you the unique experience of picking lavandin in the Alpilles. Make your own bouquets and distill your essential oil on the spot.
Oli dis Aupiho Aureille

L’événement Cueillette et distillation de Lavandin Aureille a été mis à jour le 2026-05-13 par Parc Naturel Régional des Alpilles

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