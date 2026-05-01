Fête de la Nature Aureille

Aureille

Fête de la Nature

Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2026.

Sous réserve de conditions météo favorables. Village d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Participez à la Fête de la Nature à Aureille, du vendredi 22 au dimanche 24 mai !Familles

La Fête de la Nature est un évènement national dédié à la nature qui regroupe plusieurs milliers de manifestations et d’animations partout en France.

Pour la 2e année consécutive, la commune d’Aureille vient d’obtenir le label national Fête de la Nature pour la qualité et l’originalité du programme concocté par la Commission Environnement. Aureille détient également le label Capitale Française de la Biodiversité (dans la catégorie moins de 2000 habitants).



Vendredi 22 mai



18h00 Jardins partagés (Avenue de la Gare)

Causerie champêtre Et si les abeilles venaient à disparaître… avec Fanny Ronné (Alpilles Miels), Ingrid Sologaistoa (SV Environnement) & Jean-Michel Pirastru (Parc Naturel Régional des Alpilles)

Pour votre confort, prévoir couverture ou siège pliant

Vin d’honneur à l’issue de la conférence



Samedi 23 mai



* 10h à 12h Jardins partagés (Avenue de la Gare)

Autour de l’épouvantail animations gratuites proposées par la section animation de la bibliothèque municipale

Public enfants de 4 à 12 ans

Lecture de conte (kamishibaï), quête d’éléments pour la confection d’un épouvantail, atelier de pliage papier



* 11h à 17h escape game Alerte ! Biodiversité en danger animation proposée en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles

Durée 1h30, 3 sessions à 11h, 14h et 15h30, sur inscription auprès de la Maison du Parc des Alpilles

Public à partir de 12 ans



* 17h30 Domaine des Alpilles

Au cœur des vignes… rencontre avec Justine Dublé de l’exploitation viticole Domaine des Alpilles

Groupe limité, sur inscription auprès de la mairie d’Aureille



* 20h30 Salle de la Grand-Terre

Projection du film Il était une fois les Alpilles de Jean Daragnes & Stéphane Paoli

Conférence-débat après la projection



Dimanche 24 mai



* 10h à 12h Oli dis Aupiho

À la découverte des plantes de la garrigue animation gratuite proposée par le producteur Oli Dis Aupiho

Inscriptions par SMS auprès du producteur



* 12h00 Jardins partagés (Avenue de la Gare)

Repas-champêtre avec animation musicale par le groupe Nova Vida

Pré-inscription auprès de la mairie au 04.90.59.92.01



Pour plus d’informations, contactez la Mairie d’Aureille. .

Village d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr

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English :

Take part in the Festival of Nature in Aureille, from Friday 22 to Sunday 24 May!

L’événement Fête de la Nature Aureille a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles