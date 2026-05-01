Fête de la Nature Aureille
Fête de la Nature Aureille vendredi 22 mai 2026.
Aureille
Fête de la Nature
Du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2026.
Sous réserve de conditions météo favorables. Village d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-22
Participez à la Fête de la Nature à Aureille, du vendredi 22 au dimanche 24 mai !Familles
La Fête de la Nature est un évènement national dédié à la nature qui regroupe plusieurs milliers de manifestations et d’animations partout en France.
Pour la 2e année consécutive, la commune d’Aureille vient d’obtenir le label national Fête de la Nature pour la qualité et l’originalité du programme concocté par la Commission Environnement. Aureille détient également le label Capitale Française de la Biodiversité (dans la catégorie moins de 2000 habitants).
Vendredi 22 mai
18h00 Jardins partagés (Avenue de la Gare)
Causerie champêtre Et si les abeilles venaient à disparaître… avec Fanny Ronné (Alpilles Miels), Ingrid Sologaistoa (SV Environnement) & Jean-Michel Pirastru (Parc Naturel Régional des Alpilles)
Pour votre confort, prévoir couverture ou siège pliant
Vin d’honneur à l’issue de la conférence
Samedi 23 mai
* 10h à 12h Jardins partagés (Avenue de la Gare)
Autour de l’épouvantail animations gratuites proposées par la section animation de la bibliothèque municipale
Public enfants de 4 à 12 ans
Lecture de conte (kamishibaï), quête d’éléments pour la confection d’un épouvantail, atelier de pliage papier
* 11h à 17h escape game Alerte ! Biodiversité en danger animation proposée en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Alpilles
Durée 1h30, 3 sessions à 11h, 14h et 15h30, sur inscription auprès de la Maison du Parc des Alpilles
Public à partir de 12 ans
* 17h30 Domaine des Alpilles
Au cœur des vignes… rencontre avec Justine Dublé de l’exploitation viticole Domaine des Alpilles
Groupe limité, sur inscription auprès de la mairie d’Aureille
* 20h30 Salle de la Grand-Terre
Projection du film Il était une fois les Alpilles de Jean Daragnes & Stéphane Paoli
Conférence-débat après la projection
Dimanche 24 mai
* 10h à 12h Oli dis Aupiho
À la découverte des plantes de la garrigue animation gratuite proposée par le producteur Oli Dis Aupiho
Inscriptions par SMS auprès du producteur
* 12h00 Jardins partagés (Avenue de la Gare)
Repas-champêtre avec animation musicale par le groupe Nova Vida
Pré-inscription auprès de la mairie au 04.90.59.92.01
Pour plus d’informations, contactez la Mairie d’Aureille. .
Village d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 92 01 contact@mairie-aureille.fr
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English :
Take part in the Festival of Nature in Aureille, from Friday 22 to Sunday 24 May!
L’événement Fête de la Nature Aureille a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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