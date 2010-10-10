Concours de manades Rue des Arènes Aureille

Aureille

Concours de manades

Dimanche 10 mai 2026 de 11h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue des Arènes Arènes d’Aureille Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 11:30:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Assistez à un concours de manades dans les Arènes d’Aureille !Familles

Organisé par le Club Taurin Aureillois



Découvrez la course camarguaise et les traditions taurines !

Le pittoresque village d’Aureille au cœur des Alpilles accueille la 1ere journée du Genêt d’Or et 1ere série du Trident d’Or.



Au programme

-11h30 Abrivado par la manade Martel

– 12h30 Apéritif animé et Repas au Bar Soler (réservation par téléphone)

– 16h Concours de manades, Trophée de l’avenir et Trophée San Juan



Manade Gillet avec les taureaux Caïus 929 et Marabout 842

Manade Fabre Mailhan avec les taureaux Bayard 909 et Ponant 043

Manade Lautier avec les taureaux Mazarin 90 et Patience 901



Raseteurs invités

Bressy, Fouque, Laurier, Manco, Mateo, Zelphati .

Rue des Arènes Arènes d’Aureille Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

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English :

Come and watch a manade competition at the Aureille Arena!

L’événement Concours de manades Aureille a été mis à jour le 2026-04-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles