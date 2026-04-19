Ferrade du Club Taurin Aureillois entre Aureille et Eyguières Aureille
Ferrade du Club Taurin Aureillois entre Aureille et Eyguières Aureille vendredi 1 mai 2026.
Aureille
Ferrade du Club Taurin Aureillois
Vendredi 1er mai 2026 de 11h30 à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. entre Aureille et Eyguières Manade Agu Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 11:30:00
fin : 2026-05-01 18:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le Club Taurin Aureillois organise une Ferrade à la manade Agu, entre Aureille et Eyguières, mercredi 1er mai !Familles
Rendez-vous à la Manade AGU entre Aureille et Eyguières
Au programme
11h30 Marquage des anoubles
13h30 Repas (daube de taureau, riz, fromage, dessert, verre de vin, café). Réservation par téléphone recommandée.
16h30 Course de vaches
Journée animée par Borghi .
entre Aureille et Eyguières Manade Agu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Club Taurin Aureillois is organising a Ferrade at the Agu manade, between Aureille and Eyguières, on Wednesday 1 May!
L’événement Ferrade du Club Taurin Aureillois Aureille a été mis à jour le 2026-04-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Aureille (Bouches-du-Rhône)
- Le pastoralisme dans les Alpilles, l’exemple de la Crau humide Aureille 28 avril 2026
- AUREILLE Un festival d’oiseaux méditerranéens Aureille Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- AUREILLE La Vallongue Aureille Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- AUREILLE Les Civadières à VTT Aureille Bouches-du-Rhône 1 mai 2026
- Concours de manades Rue des Arènes Aureille 10 mai 2026