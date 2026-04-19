Ferrade du Club Taurin Aureillois entre Aureille et Eyguières Aureille

Aureille

Ferrade du Club Taurin Aureillois

Vendredi 1er mai 2026 de 11h30 à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. entre Aureille et Eyguières Manade Agu Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 11:30:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Le Club Taurin Aureillois organise une Ferrade à la manade Agu, entre Aureille et Eyguières, mercredi 1er mai !Familles

Rendez-vous à la Manade AGU entre Aureille et Eyguières



Au programme

11h30 Marquage des anoubles

13h30 Repas (daube de taureau, riz, fromage, dessert, verre de vin, café). Réservation par téléphone recommandée.

16h30 Course de vaches



Journée animée par Borghi .

entre Aureille et Eyguières Manade Agu Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 34 38 70 81

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English :

The Club Taurin Aureillois is organising a Ferrade at the Agu manade, between Aureille and Eyguières, on Wednesday 1 May!

L’événement Ferrade du Club Taurin Aureillois Aureille a été mis à jour le 2026-04-19 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles