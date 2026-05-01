Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue Aureille
Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue Aureille dimanche 24 mai 2026.
Aureille
Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue
Dimanche 24 mai 2026 de 10h à 12h.
Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Balade et atelier ❁ Gratuit
A la découverte des plantes de la garrigue
Venez vivre en famille une expérience botanique ludique facilement accessible à tous pour découvrir les plantes de la garrigue.
Oli dis Aupiho Aureille
Balade et atelier ❁ Gratuit
A la découverte des plantes de la garrigue
Venez vivre en famille une expérience botanique ludique facilement accessible à tous pour découvrir les plantes de la garrigue.
Oli dis Aupiho Aureille .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Walk and workshop ❁ Free
Discovering the plants of the garrigue
Bring the whole family along for a fun botanical experience that’s accessible to everyone, and discover the plants of the garrigue.
Oli dis Aupiho Aureille
L’événement Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue Aureille a été mis à jour le 2026-05-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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