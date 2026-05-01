Aureille

Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue

Dimanche 24 mai 2026 de 10h à 12h.

Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Balade et atelier ❁ Gratuit

A la découverte des plantes de la garrigue

Venez vivre en famille une expérience botanique ludique facilement accessible à tous pour découvrir les plantes de la garrigue.

Oli dis Aupiho Aureille

Balade et atelier ❁ Gratuit

A la découverte des plantes de la garrigue

Venez vivre en famille une expérience botanique ludique facilement accessible à tous pour découvrir les plantes de la garrigue.

Oli dis Aupiho Aureille .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

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English :

Walk and workshop ❁ Free

Discovering the plants of the garrigue

Bring the whole family along for a fun botanical experience that’s accessible to everyone, and discover the plants of the garrigue.

Oli dis Aupiho Aureille

L’événement Balade et atelier A la découverte des plantes de la garrigue Aureille a été mis à jour le 2026-05-02 par Parc Naturel Régional des Alpilles