Jeux nature Escape game Aureille
Jeux nature Escape game Aureille samedi 23 mai 2026.
Aureille
Jeux nature Escape game
Samedi 23 mai 2026 de 11h à 12h30, de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Jeux nature ❁ Gratuit
Escape game
ALERTE ! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.
Durée 1h30. A partir de 12 ans.
Les petits débrouillards PACA Aureille
Jeux nature ❁ Gratuit
Escape game
ALERTE ! Biodiversité en danger. A vous de mener l’enquête et trouver de solution! Un escape game pour jouer seul, en famille ou entre amis.
Durée 1h30. A partir de 12 ans.
Les petits débrouillards PACA Aureille .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Nature games ? Free
Escape game
ALERT! Biodiversity in danger. It’s up to you to investigate and find the solution! An escape game to play alone, with family or friends.
Duration 1h30. Ages 12 and up.
Les petits débrouillards PACA Aureille
L’événement Jeux nature Escape game Aureille a été mis à jour le 2026-04-30 par Parc Naturel Régional des Alpilles