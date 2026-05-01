Exposition de véhicules anciens Rue de la Grand-Terre Aureille

Aureille

Exposition de véhicules anciens

Dimanche 17 mai 2026 de 9h à 14h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Rue de la Grand-Terre Parking du Stade Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 09:00:00

fin : 2026-05-17 14:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Venez admirer une exposition de véhicules anciens à Aureille !

Organisé par l’association Phocéa Productions



Rendez-vous au parking du Stade municipal pour découvrir des voitures vintages, des mobylettes d’un autre temps et bien plus encore !



Restauration rapide sur place .

Rue de la Grand-Terre Parking du Stade Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Come and see an exhibition of vintage cars in Aureille!

L’événement Exposition de véhicules anciens Aureille a été mis à jour le 2026-04-30 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles