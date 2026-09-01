Atelier découverte taïchi et qi gong pour la fête des jardins : l’éveil des 5 sens

Informations pratiques

Pour la fête des jardins, la bibliothèque Glacière Marina Tsvetaïeva, le jardin partagé de l’Aqueduc et les Quatre Piliers vous invite à un atelier thématique : l’éveil des cinq sens. Ce sera le dimanche 27 septembre à 10h au jardin de l’aqueduc : au 19, rue de l’empereur Valentinien. Atelier ouvert à toutes et à tous. C’est une occasion de (re)découvrir le jardin de l’Aqueduc. Une sélections de livres sur ce sujet sera proposé à la bibliothèque.

Inscriptions auprès du jardin de l’Aqueduc jardin.aqueduc@gmail.com ou du dojo des Quatre Piliers info@quatrepiliers.fr & 06 88 59 04 22

Un nouvel atelier découverte est proposé par la bibliothèque Marina Tsvetaïeva, le jardin de l’Aqueduc et les Quatre Piliers Paris, pour éveiller les 5 sens. C’est une occasion de (re)découvrir le jardin de l’Aqueduc.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 10h00 à 11h00

gratuit

réservation par mail ou téléphone auprès des Quatre Piliers Paris info@quatrepiliers.fr ou 06 88 59 04 22

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T10:00:00+02:00_2026-09-27T11:00:00+02:00



https://www.quatrepiliers.fr/calendriers/ info@quatrepiliers.fr https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis https://www.facebook.com/quatrepiliersTaichiParis jardin de l’aqueduc 19 rue de l’empereur Valentinien 75014 Paris jardin de l’aqueduc 19 rue de l’empereur Valentinien 75014 Paris



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