Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Au contact du printemps qui s’épanouit dans ce beau jardin partagé, nous découvrirons le taichi, le qi gong. Et nous retrouverons une respiration complète et libre. Tenue souple confortable. Inscription auprès de la bibliothèque. Rendez-vous à la bibliothèque entre 13h30 et 13h45 ou directement au jardin.

Atelier découverte proposé par la bibliothèque Marina Tsvetaïeva, le jardin de l’Aqueduc et les Quatre Piliers Paris: le samedi 11 avril de 14h à 15h30.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h00 à 15h00

gratuit

réservation par mail ou téléphone auprès des bibliothéchaires de la bibliothèque Marina Tsvetaïeva

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:00:00+02:00

fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris

https://www.quatrepiliers.fr/calendriers/ +33145895547 info@quatrepiliers.fr



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