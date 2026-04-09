Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris
Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 11 avril 2026.
Au contact du printemps qui s’épanouit dans ce beau jardin partagé, nous découvrirons le taichi, le qi gong. Et nous retrouverons une respiration complète et libre. Tenue souple confortable. Inscription auprès de la bibliothèque. Rendez-vous à la bibliothèque entre 13h30 et 13h45 ou directement au jardin.
Atelier découverte proposé par la bibliothèque Marina Tsvetaïeva, le jardin de l’Aqueduc et les Quatre Piliers Paris: le samedi 11 avril de 14h à 15h30.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit
réservation par mail ou téléphone auprès des bibliothéchaires de la bibliothèque Marina Tsvetaïeva
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00
Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière 75013 Paris
https://www.quatrepiliers.fr/calendriers/ +33145895547 info@quatrepiliers.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026