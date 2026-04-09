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Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris

Atelier découverte taïchi qi gong: la respiration libre et complète Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva Paris samedi 11 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva

Adresse : 132 rue de la Glacière

Ville : 75013 Paris

Département : Paris

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Tarif : <p>réservation par mail ou téléphone auprès des bibliothéchaires de la bibliothèque Marina Tsvetaïeva </p>

Au contact du printemps qui s’épanouit dans ce beau jardin partagé, nous découvrirons le taichi, le qi gong. Et nous retrouverons une respiration complète et libre. Tenue souple confortable. Inscription auprès de la bibliothèque. Rendez-vous à la bibliothèque entre 13h30 et 13h45 ou directement au jardin.

Atelier découverte proposé par la bibliothèque Marina Tsvetaïeva, le jardin de l’Aqueduc et les Quatre Piliers Paris: le samedi 11 avril de 14h à 15h30.
Le samedi 11 avril 2026
de 14h00 à 15h00
gratuit

réservation par mail ou téléphone auprès des bibliothéchaires de la bibliothèque Marina Tsvetaïeva 

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-11T17:00:00+02:00
fin : 2026-04-11T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-11T14:00:00+02:00_2026-04-11T15:00:00+02:00

Bibliothèque Glacière – Marina Tsvetaïeva 132 rue de la Glacière  75013 Paris
https://www.quatrepiliers.fr/calendriers/ +33145895547 info@quatrepiliers.fr


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