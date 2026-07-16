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Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière !, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

samedi 19 septembre 2026 · Maison de l'Or en Limousin · Le Chalard

Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière !, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison de l'Or en Limousin
Adresse
Rue du Paladas, 87500 Le Chalard
Ville
87500 Le Chalard
Département
Haute-Vienne
Tarif
Tarif : 12€ par personne (règlement chèques ou espèces uniquement). Réservation obligatoire. Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte. Matériel d'orpaillage fourni. Chiens non autorisés.

Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière ! 19 et 20 septembre Maison de l’Or en Limousin Haute-Vienne

Tarif : 12€ par personne (règlement chèques ou espèces uniquement). Réservation obligatoire. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Matériel d’orpaillage fourni. Chiens non autorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⚒️ La ruée vers l’or… près de chez vous !

Une demi-journée d’initiation à l’orpaillage en rivière

La Maison de l’Or en Limousin vous invite à vivre une expérience unique :
Initiation à l’orpaillage en rivière, encadrée par un orpailleur professionnel. Apprenez à manier la batée et partez à la recherche de paillettes d’or, de grenats, de titane et d’autres trésors cachés dans l’Isle, rivière aurifère.
Une activité dans un cadre naturel exceptionnel, pour une demi-journée inédite en pleine nature.
Quatre créneaux vous sont proposés sur le week end (sur réservation).
️ Et aussi…

  • Visite libre de la Maison de l’Or en Limousin (ouverte de 9h à 18h)
  • Découverte du village médiéval du Chalard : son église, son cimetière de moines
  • Pique-nique au bord de la rivière : un cadre idéal pour se détendre après l’aventure

Une journée riche en découvertes, entre patrimoine et nature !

Maison de l’Or en Limousin Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.orenlimousin.com L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie. 8 km de Saint-Yrieix-la-Perche.
⚒️ La ruée vers l’or… près de chez vous !

©chalardinitiatives

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