Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière !, Maison de l’Or en Limousin, Le Chalard

Informations pratiques

Atelier : découvrez l’orpaillage en rivière ! 19 et 20 septembre Maison de l’Or en Limousin Haute-Vienne

Tarif : 12€ par personne (règlement chèques ou espèces uniquement). Réservation obligatoire. Enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Matériel d’orpaillage fourni. Chiens non autorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

⚒️ La ruée vers l’or… près de chez vous !

Une demi-journée d’initiation à l’orpaillage en rivière

La Maison de l’Or en Limousin vous invite à vivre une expérience unique :

Initiation à l’orpaillage en rivière, encadrée par un orpailleur professionnel. Apprenez à manier la batée et partez à la recherche de paillettes d’or, de grenats, de titane et d’autres trésors cachés dans l’Isle, rivière aurifère.

Une activité dans un cadre naturel exceptionnel, pour une demi-journée inédite en pleine nature.

Quatre créneaux vous sont proposés sur le week end (sur réservation).

️ Et aussi…

Visite libre de la Maison de l’Or en Limousin (ouverte de 9h à 18h)

Découverte du village médiéval du Chalard : son église, son cimetière de moines

Pique-nique au bord de la rivière : un cadre idéal pour se détendre après l’aventure

Une journée riche en découvertes, entre patrimoine et nature !

Maison de l’Or en Limousin Rue du Paladas, 87500 Le Chalard Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine http://www.orenlimousin.com L’épopée de l’extraction de l’or en Limousin : un patrimoine naturel et industriel à découvrir ! Matériel de la mine, objets anciens, photos, panneaux et échantillons géologiques vous transportent à travers 2500 ans d’histoire, des Celtes et Gaulois à nos jours. Vous découvrirez le monde secret de ce métal précieux : géologie, évolution de son exploitation dans la région du Chalard, technologies de traitement, place dans notre économie. 8 km de Saint-Yrieix-la-Perche.

⚒️ La ruée vers l’or… près de chez vous !

©chalardinitiatives