Atelier d’écrire à la Maison Sentex Maison Sentex Saint-Sever
jeudi 30 juillet 2026 · Maison Sentex · Saint-Sever
Informations pratiques
Saint-Sever
Atelier d’écrire à la Maison Sentex
Maison Sentex 9 place de Verdun Saint-Sever Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 18:00:00
fin : 2026-07-30 20:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier d’écriture convivial et créatif à la Maison Sentex. Que vous soyez débutant ou passionné d’écriture, venez partager un moment d’échange, d’inspiration et de création dans une ambiance chaleureuse. 12 personnes max.
Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier d’écriture convivial et créatif à la Maison Sentex. Que vous soyez débutant ou passionné d’écriture, venez partager un moment d’échange, d’inspiration et de création dans une ambiance chaleureuse.
Cet atelier gratuit est animé par Uriell, bibliothécaire à Saint-Sever.
Public ado / adulte sur inscription. Limité à 12 personnes. .
Maison Sentex 9 place de Verdun Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr
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English : Atelier d’écrire à la Maison Sentex
Let your imagination run wild during a friendly and creative writing workshop at Maison Sentex. Whether you’re a beginner or a writing enthusiast, come share a moment of exchange, inspiration, and creativity in a warm and welcoming atmosphere. Maximum 12 people.
L’événement Atelier d’écrire à la Maison Sentex Saint-Sever a été mis à jour le 2026-07-17 par Landes Chalosse
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