Atelier d’écrire à la Maison Sentex Maison Sentex Saint-Sever

Informations pratiques

Saint-Sever

Atelier d’écrire à la Maison Sentex

Maison Sentex 9 place de Verdun Saint-Sever Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 20:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier d’écriture convivial et créatif à la Maison Sentex. Que vous soyez débutant ou passionné d’écriture, venez partager un moment d’échange, d’inspiration et de création dans une ambiance chaleureuse. 12 personnes max.

Laissez libre cours à votre imagination lors d’un atelier d’écriture convivial et créatif à la Maison Sentex. Que vous soyez débutant ou passionné d’écriture, venez partager un moment d’échange, d’inspiration et de création dans une ambiance chaleureuse.

Cet atelier gratuit est animé par Uriell, bibliothécaire à Saint-Sever.

Public ado / adulte sur inscription. Limité à 12 personnes. .

Maison Sentex 9 place de Verdun Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 76 35 23 mediatheque.saintsever@chalossetursan.fr

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English : Atelier d’écrire à la Maison Sentex

Let your imagination run wild during a friendly and creative writing workshop at Maison Sentex. Whether you’re a beginner or a writing enthusiast, come share a moment of exchange, inspiration, and creativity in a warm and welcoming atmosphere. Maximum 12 people.

L’événement Atelier d’écrire à la Maison Sentex Saint-Sever a été mis à jour le 2026-07-17 par Landes Chalosse