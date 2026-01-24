Nuits musicales aux Jacobins Rue Lamarque Saint-Sever
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
2026-07-29
Au cœur des Jacobins, laissez vous emporter par les notes de musiques et leurs échos.
English : Nuits musicales aux Jacobins
In the heart of the Jacobins, let yourself be carried away by the notes and echoes of music.
