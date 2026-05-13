Déambulation libre dans les collections, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever
Déambulation libre dans les collections, Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne, Saint-Sever samedi 23 mai 2026.
Déambulation libre dans les collections Samedi 23 mai, 19h00 Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Découvrez nuitamment un parcours permanent augmenté de dix oeuvres de l’artiste plasticien contemporain Pascal Daudon. Laissez vous bercer par une polychromie joyeuse et profondément humaine.
Couvent des Jacobins – Musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne 14 Rue du Général Lamarque, 40500 Saint-Sever, France Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 https://www.saint-sever.fr/Histoire-et-Patrimoine/Les-monuments/Le-couvent-des-Jacobins Collection lapidaire, avec des chapiteaux gallo-romains et pré romans.
Vestiges recueillis lors des fouilles de la villa gallo-romaine d’Augreilh.
Diapositives géantes de l’Apocalypse de Saint-Sever,
manuscrit du XIe siècle enluminé.
Maquette de Saint-Sever.
Découvrez nuitamment un parcours permanent augmenté de dix oeuvres de l’artiste plasticien contemporain Pascal Daudon. Laissez vous bercer par une polychromie joyeuse et profondément humaine.
©Ville de Saint-Sever
À voir aussi à Saint-Sever (Landes)
- Marché traditionnel et fermier Place du Tribunal Saint-Sever 16 mai 2026
- Découverte des Sentiers de l’Adour Saint-Sever 20 mai 2026
- Marché traditionnel et fermier Place du Tribunal Saint-Sever 23 mai 2026
- Fête du Jeu 17è édition Rue du Gén Lamarque Saint-Sever 23 mai 2026
- Nuit Européenne des Musées au Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Sever Musée d’art et histoire Cap de Gascogne Saint-Sever 23 mai 2026